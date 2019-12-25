ГАТИ разрешила установить павильоны для Рождественской ярмарки

Смольный потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение для установки павильонов для проведения Рождественской ярмарки. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

На Манежной площади разместят торговые павильоны, патио домики, домик Ремесел, главную елку ярмарки и домик Деда Мороза. На Кленовой улице будут размещены карусель и каток.

Смольный потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. К примеру, дороже всего городу обойдется декоративное и световое оформления – 21,2 млн рублей. Ранее в Смольном также рассказали, как пройдет Рождественская ярмарка.

Фото: Piter.TV