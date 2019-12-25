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ГАТИ разрешила установить павильоны для Рождественской ярмарки
Сегодня, 17:23
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ГАТИ разрешила установить павильоны для Рождественской ярмарки

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Смольный потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение для установки павильонов для проведения Рождественской ярмарки. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. 

На Манежной площади разместят торговые павильоны, патио домики, домик Ремесел, главную елку ярмарки и домик Деда Мороза. На Кленовой улице будут размещены карусель и каток.

Смольный потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. К примеру, дороже всего городу обойдется декоративное и световое оформления – 21,2 млн рублей. Ранее в Смольном также рассказали, как пройдет Рождественская ярмарка.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, павильоны, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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