Животное упало на американский флаг.

Футбольные болельщики во время матча спасли кота, сорвавшегося с трибуны. Об этом рассказали американские журналисты из издания ESPN. Инцидент произошел во время студенческого матча между клубами от университета Майами и Аппалачского университета. Во время игры на футбольное поле упал домашний питомец. на размещенных в социальных сетях кадрах видно, что кот попытался передними лапами зацепиться за трос, расположенный на верхнем ярусе арены. У него не получилось, после чего животное приземлилось на флаг США, который был предусмотрительно растянут фанатами.

Один из участников операции по спасению кота Крейг Кромер объяснил, что кота пытались вытянуть люди с верхней трибуны. Главный тренер команды из Майами Мэнни Диас в шутку пообещал дать животному университетскую стипендию.

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Видео: Youtube/Reakin Havoc