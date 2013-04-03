  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:13
81
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Футбольные болельщики во время матча спасли кота, сорвавшегося с трибуны

0 0

Животное упало на американский флаг.

Футбольные болельщики во время матча спасли кота, сорвавшегося с трибуны. Об этом рассказали американские журналисты из издания ESPN. Инцидент произошел во время студенческого матча между клубами от университета Майами и Аппалачского университета.  Во время игры на футбольное поле упал домашний питомец. на размещенных в социальных сетях кадрах видно, что кот попытался передними лапами зацепиться за трос, расположенный на верхнем ярусе арены. У него не получилось, после чего животное приземлилось на флаг США, который был предусмотрительно растянут фанатами.

Один из участников операции по спасению кота Крейг Кромер объяснил, что кота пытались вытянуть люди с верхней трибуны. Главный тренер команды из Майами Мэнни Диас в шутку пообещал дать животному университетскую стипендию.

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота.

Видео: Youtube/Reakin Havoc

Теги: кот, спасение кота, трибуна
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии