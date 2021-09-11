Спасатели передали питомца дежурившему поблизости хозяину.

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота. Об этом рассказали представители экстренного ведомства по Липецкой области, которые работали на месте инцидента. Сотрудники МЧС достали из разрушенного помещения домашнего питомца, который сразу же был возвращен владельцу. На опубликованных видеофрагментах с деталями операции видно, что зверь напуган происходящим.

В настоящее время поисково-спасательные работы в поселке Солидарность завершены. Жертвами трагедии с хлопком газа стали три человека. Погибли 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Пострадавшими считаются шестеро граждан, из них только пятеро госпитализированы. Сейчас специалисты занимаются только разбором завалов. В ликвидации последствий были задействованы силы 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в Липецкой области.

Видео и фото: МЧС России, Telegram / РИА Новости