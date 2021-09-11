На месте завалов найден труп пожилого мужчины.

Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в Липецкой области. Об этом журналистам рассказали представители экстренного ведомства по Липецкой области. Еще один человек стал жертвой трагедии в поселке Солидарность. Тело погибшего найдено под завалами конструкции. ранее спасатели нашли тела еще двух человек.

Это пожилой мужчина, он скончался. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Следственном комитете по региону также подтвердили сведения о еще одном погибшем. На данный момент пострадавшими считаются шестеро местных жителей. Все они госпитализированы. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Инцидент с хлопком газа зафиксирован в ночь на 11 сентября. После него произошло обрушение одного из двух подъездов здания. Спасатели смогли эвакуировать из помещений 23 человека. Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Ельце после взрыва газа.

Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.