Футболист "Зенита" Мак скоро покинет команду

Им интересуются в турецком «Бешикташе».

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак в скором времени может покинуть петербургскую команду, сообщило издание "YeniVatanGazetesi" со ссылкой на агента футболиста Юрая Венглоша.

Венглош отмечает, что после перехода Малкома в "Зенит" Маку трудно будет получить шанс на место в составе. Спортсмен уже получил предложение от турецкой команды "Бешикташ". Однако это не единственный вариант для футболиста.

"Роберт очень ценен, и предложения поступают со всей Европы. Мы хотим уйти в клуб, где он сможет играть в стартовом составе", – рассказал агент футболиста.

Решение о точном выборе команды для Мака будет принято в ближайшее время.

Напомним, Роберт Мак играет за сине-бело-голубых с 2016 года. За это время футболист провел 63 матча во всех турнирах, забив 12 голов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Семак ждет в "Зените" еще одного легионера уровня Лиги Чемпионов.

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