Малком официально стал новым игроком "Зенита"

Петербургский клуб подписал соглашение с форвардом "Барселоны" на 5 лет.

"Зенит" официально объявил о переходе Малкома в российскую команду. Петербургскому клубу удалось достичь соглашения с "Барселоной". Новость об этом появилась на сайте сине-бело-голубых 2 августа.

Малком выступает преимущественно на позиции правого полузащитника.

Бразилец начал свою карьеру в 2014 году, когда дебютировал за родную команду. В 2015 году он стал игроком молодежной сборной Бразилии и принял участие в чемпионате Южной Америки U-20. В этом же году выступил на ЧМ-2015 среди молодежных сборных.

В 2016 играл в составе французского "Бордо", а в июле 2018 перешел в "Барселону".

Соглашение с Малкомом "Зенит" заключил на пять лет. Сергей Семак назвал появление футболиста такого уровня в России исключением из правил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что форвард "Барселоны" Малком вылетел в Россию.

Фото: ФК "Зенит"