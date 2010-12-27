Форвард "Барселоны" Малком вылетел в Россию 

В четверг, 1 августа, 22-летний нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Россию для подписания контракта с ФК "Зенит". Об этом сообщил журналист Яссин Нфауи в своем Twitter.
На какой срок подпишут контракт неизвестно.
Малком улетел в Россию. Он должен подписать контракт с "Зенитом" в ближайшие часы
сказано в сообщении
Напомним, что в 2018 форвард "Барселоны" отыграл за ФК 24 матча во всех турнирах. Малком забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Ранее мы сообщали о том, что футбольный клуб "Зенит" второй год терпит убытки.
Фото: фан-группа Малком/вк
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