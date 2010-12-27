Футбольный клуб "Зенит" второй год терпит убытки

Сине-бело-голубые в прошлом году "ушли в минус" на 14,9 миллионов рублей.

В четверг, 1 августа, стало известно, что "Зенит" единственный футбольный клуб среди призовой тройки сезона 2018/19, который терпит убытки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, по данным "СПАРК Интерфакс", сине-бело-голубые в 2018 году "ушли в минус" на 14,9 миллиона рублей. Однако, эксперты утверждают, что в сравнении с 2017 годом положение петербургской команды выравнивается. Два года назад "Зенит" был в минусе на 1,7 млрд рублей. При этом выручка петербургского ФК выросла с 9,7 млрд рублей до 11,5 млрд к концу 2018 года.

Согласно подсчетам экспертов, "Локомотив" в прошлом году "заработал" 695 млн рублей при выручке 4,7 млрд. А ФУ "Краснодар" заполучил 1,2 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" одержал в РПЛ третью победу подряд.

Фото:фк зенит



