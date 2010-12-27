Ранее "сине-бело-голубые" подписала хавбека "Барселаны".

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак анонсировал трансфер еще одного игрока легионера. Об этом наставник сообщил во время пресс-конференции, посвященной подписанию полузащитника "Барселоны" Малкома.

Мы надеемся, что по крайней мере еще один игрок, который будет соответствовать уровню Лиги чемпионов, до окончания трансферного окна у нас появится,

— сказал Семак.

Тренер "сине-бело-голубых" назвал новичка необходимым приобретением, которое поможет "Зениту" в предстоящих играх Лиги чемпионов.

Игрок заключил соглашение с Малкомом на пять лет. В 2016 полузащитник играл в составе французского "Бордо", а в июле 2018 перешел в "Барселону". В составе "Зенита" футболист может дебютировать в предстоящей игре против "Краснодара", которая пройдет 3 августа. Ранее мы сообщали, что данный матч изменит время работы местного метро.

Фото: ФК "Зенит"