Три станции метро будут работать до часу ночи после матча "Зенит" - "Краснодар"

Остальные станции на вход будут работать в обычном режиме.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщила о том, что в ночь с 3 на 4 августа три станции метро будут работать дольше штатного расписания.

"Беговая", "Новокрестовская" и "Крестовский остров" закроются только в час ночи. Это связано с тем, что 3 августа на стадионе "Газпром Арена" пройдет матч "Зенита" с "Краснодаром".

Остальные станции метро на вход будут работать по обычному графику. Однако на выход они закроются после того, как приедут последние поезда с пассажирами.

Напомним, матч между "Зенитом" "Краснодаром" в рамках 4 тура чемпионата России начнется в 21:30 3 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к петербургскому клубу присоединился форвард "Барселоны" Малком.

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