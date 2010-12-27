Утром фура перекрыла Московское шоссе

В аварии никто не пострадал, но в десять утра на месте происшествия собралась пятикилометровая пробка.

Утром 17 декабря на Московском шоссе в Петербурге произошло ДТП с грузовиком, которое создало огромную пробку. Об этом в соцсетях написали очевидцы.

Инцидент произошел недалеко от Терминала МКТ-Шушары. Водитель большегруза не смог вписаться в поворот, съехал с дороги, а прицеп накренился набок. В аварии никто не пострадал, но в десять утра на месте происшествия собралась пятикилометровая пробка.

На данный момент грузовика нет на трассе, движение нормализовалось.

Ранее петербуржцы встали в километровую пробку из-за ДТП на Кондратьевском.

Фото: Мегаполис