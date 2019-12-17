Петербуржцы встали в километровую пробку из-за ДТП на Кондратьевском

На выезде со двора столкнулись две иномарки.

Утром 17 декабря в Калининском районе Петербурга произошла авария, которая стала причиной большой пробки. По словам очевидцев, две иномарки Skoda Octavia и Chevrolet Lacetti притерлись друг к другу на выезде со двора. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел у дома №62 на Кондратьевском проспекте. На записи видно, что иномарки заняли практически всю проезжую часть. Автор видео сообщает, что Кондратьевский проспект "встал намертво" от Полюстровского проспекта до Бестужевской улицы. Пробка растянулась на расстояние 1,8 км.

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Видео: Piter.TV