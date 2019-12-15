На Октябрьской набережной "ГАЗель" снесла ограждение и упала в Неву

Ее доставали с помощью строительного крана.

Сегодня, 15 декабря, днем на Октябрьской набережной произошла авария с участием "ГАЗели", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП случилось на Т-образном перекрестке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков. Свидетели происшествия утверждают, что автомобиль протаранил ограждения и упал в реку.

На видео с места инцидента видно, что "ГАЗель" достают из Невы при помощи строительного крана.

Информация о пострадавших уточняется. По факту аварии проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Лиговском проспекте мужчина попал под колеса иномарки.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"