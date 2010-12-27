На Лиговском проспекте мужчина попал под колеса иномарки

Водитель не заметил его на зебре.

Водитель за рулем легкового автомобиля BMW сбил пешехода на Лиговском проспекте. О ДТП, произошедшем в воскресенье в 11:37, рассказала пресс-служба УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Под колеса иномарки мужчина 1976 года рождения попал на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №149. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что водителя, насмерть сбившего пешехода в Кировском районе, ищут по единственной улике.

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