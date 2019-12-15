В Кировском районе ищут водителя, насмерть сбившего пешехода

Единственная улика – серый бампер.

Утром, 15 декабря, на 137 километре Южного полукольца в Кировском районе Ленинградской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в 8:25 неизвестный водитель на не установленном автомобиле совершил наезд на пешехода. Мужчина, которому на вид 50 лет, в результате наезда погиб на месте. Водитель скрылся.

Единственная улика, по которой ищут автомобилиста, – кусок бампера серого цвета.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге произошла авария с участием трех машин и мусоровоза.

Видео: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."