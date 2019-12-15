В Петербурге произошла авария с участием трех машин и мусоровоза

На Свердловской набережной затор с раннего утра.

Утром, 15 декабря, на Свердловской набережной, 58 произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, на проезжей части столкнулись три автомобиля и мусоровоз.

"Вытеснили мусоровоз на встречку, да настолько, что он перепрыгнул через бордюр и застыл в ожидании помощи", – описал ситуацию свидетель происшествия.

Сообщается, что затор на проезжей части с самого утра.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: ночью в Мурино произошла авария с перевертышем.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"