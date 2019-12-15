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В Петербурге произошла авария с участием трех машин и мусоровоза

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На Свердловской набережной затор с раннего утра.

Утром, 15 декабря, на Свердловской набережной, 58 произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, на проезжей части столкнулись три автомобиля и мусоровоз. 

"Вытеснили мусоровоз на встречку, да настолько, что он перепрыгнул через бордюр и застыл в ожидании помощи", – описал ситуацию свидетель происшествия.

Сообщается, что затор на проезжей части с самого утра.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: ночью в Мурино произошла авария с перевертышем.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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