В Петербурге произошла авария с участием трех машин и мусоровоза

Утром, 15 декабря, на Свердловской набережной, 58 произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Так, на проезжей части столкнулись три автомобиля и мусоровоз.
"Вытеснили мусоровоз на встречку, да настолько, что он перепрыгнул через бордюр и застыл в ожидании помощи", – описал ситуацию свидетель происшествия.
Сообщается, что затор на проезжей части с самого утра.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: ночью в Мурино произошла авария с перевертышем.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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