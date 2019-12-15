Ночью в Мурино произошла авария с перевертышем

Информация о пострадавших уточняется.

В городе Мурино Ленинградской области в ночь на 15 декабря произошла авария, сообщил корреспондент Piter.TV.

ДТП случилось на Центральной улице. Как видно на видео с места происшествия, столкнулись автомобили на пешеходном переходе. "Рено" стоит на обочине с незначительными повреждениями, – а вот второму автомобилю повезло меньше – он лежит на крыше.

Очевидцы рассказали, что из-за ДТП на выезд из города собралась большая пробка.

Информация о пострадавших уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: пешехода сбили насмерть на КАД в Красносельском районе.

Видео: Piter.TV