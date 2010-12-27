Пешехода сбили насмерть на КАД в Красносельском районе

Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

В Красносельском районе на кольцевой автодороге в субботу в 17.30 произошло ДТП с летальным исходом. Об этом уведомила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно сообщению, водитель за рулем автомобиля Chevrolet двигался на КАД по третьей полосе. Под колеса иномарки в это время попал перебегавший дорогу мужчина. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту происшествия идет проверка.

Ранее мы рассказали, что в лобовом ДТП на Планерной пострадал один человек.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / VK