В лобовом ДТП на Планерной пострадал один человек

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

В ночь на субботу, 14 декабря, горожане рассказали об аварии во дворе дома на Планерной улице. Там дорогу не поделили "Шкода Октавия" и "ВАЗ 2112". По информации дорожной полиции, авария произошла в четвертом часу ночи у дома №51/1 по Планерной улице.

Выяснилось, что отечественный автомобиль не пропустил иномарку, за рулем которой находится 23-летний водитель. В результате ДТП 43-летний водитель "ВАЗа" был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что грузовик сбил пенсионерку в Красногвардейском районе.

Фото: vk.com/spb_today