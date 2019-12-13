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Грузовик сбил пенсионерку в Красногвардейском районе

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Женщина осталась жива, но находится в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 13 декабря пенсионерка попала под колеса грузового автомобиля в Красногвардейском районе, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 19:20 на перекрестке проспекта Косыгина и Индустриального проспекта. Водитель 1980-го года рождения наехал на пожилую женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую 1945-го года рождения госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что погоня за свадебным кортежем после стрельбы попала на видео. 

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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