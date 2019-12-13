Погоня за свадебным кортежем после стрельбы попала на видео

Инцидент произошел 12 декабря.

Накануне на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала неизвестные открыли стрельбу по ГАЗели. Погоня правоохранителей за нарушителями попала на видео "Невских Новостей".

Вооруженные люди из двух иномарок напали на водителя ГАЗели, после чего пытались скрыться. Полицейским удалось настигнуть злоумышленников на Садовой улице. Они выстрелили в воздух, а затем нанесли повреждения другому авто. После задержания выяснилось, что нарушители спокойствия были в составе свадебного кортежа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Невском проспекте машина полиции столкнулась с иномаркой.

Видео: "Невские новости"