Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео

Информация о пострадавших уточняется.

Фура протаранила девять машин на российской трассе, после чего загорелась. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Mash на волне". По данным очевидцев, автомобильная массовая авария зафиксирована на президентской дороге, которая ведет в Севастополь. На размещенных в социальных сетях видно, что грузовик на большой скорости врезается с несколькими легковыми транспортными средствами. По предварительным сведениям, у большегруза могли отказать тормоза. В настоящее время движение на участке трассы перекрыто правоохранительными органами. Там образовалась пробка из машин.

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Фото и видео: Telegram / Mash на волне