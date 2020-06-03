В ДТП с автобусом в Колпино пострадал шестиклассник

Женщина, спровоцировавшая аварию, привлекалась за неоднократные нарушения ПДД.

Утром среды, 3 августа, в Колпино был госпитализирован шестиклассник из Калининграда, который пострадал в результате ДТП на перекрёстке улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпино. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик ехал на автобусе, в который врезалась иномарка Hyundai Getz. Женщина, управлявшаяся авто, не предоставила преимущество в движении общественному транспорту при повороте направо со второго ряда.

Постращавшего доставили в больницу с закрытым переломом левой локтевой кости. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Установлено, что за 2022 год виновница аварии привлекалась к отвественности за нарушение ПДД 5 раз.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с велосипедистом на Богатырском попало на видео.

Фото: Piter.TV