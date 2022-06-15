Фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по объектам ВСУ

Экипаж нанес удар четырьмя ракетами по цели ВСУ.

Фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства о обороне России. Специалисты разместили в социальных сетях ролик, на котором представлен запуск четырех крылатых ракет с борта корабля по намеченным наземным мишеням. Миссия проводилась в рамках выполнения специальной военной операции.

ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что морской экипаж выполнил задачу из акватория Черного моря. На кадрах видно, что с борта последовательно стартуют четыре боеголовки, выпущенные из корабельного ракетного комплекса "Калибр".

Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил.

Фото и видео: Минобороны России