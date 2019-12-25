Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил

В Минобороны РФ рассказали об успехах ракетных и артиллерийских подразделений на Украине.

Российские военные и артиллерийские подразделения поразили за последние сутки более 400 районов сосредоточения живой силы противника и пунктов управления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что российская армия по указу президента Владимира Путина с утра 24 февраля ведет специальную военную операцию на территории соседнего государства. Лидер страны призвал завершить денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защитить граждан Донбасса от киевского режима.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки.

Фото: Минобороны России