Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил

Российские военные и артиллерийские подразделения поразили за последние сутки более 400 районов сосредоточения живой силы противника и пунктов управления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Напомним, что российская армия по указу президента Владимира Путина с утра 24 февраля ведет специальную военную операцию на территории соседнего государства. Лидер страны призвал завершить денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защитить граждан Донбасса от киевского режима.
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки.
Фото: Минобороны России
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