Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО в рамках спецоперации на Украине.

Российская противовоздушная система сбила украинский боевой самолет-штурмовик Су-25 и шесть дронов противника за последние сутки. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 июня.

В районе Краснополье Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что беспилотники Вооруженных сил Украины находились в районе города Донецк, а также воздушном пространстве над населенными пунктами Павловка (В Донецкой народной республике), Балаклея , Малая Камышеваха, Червоный Шахтер в Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики. Также система ПВО России перехватила и уничтожила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" на Донбассе.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ".

Фото: Минобороны России