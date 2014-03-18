Фрегат "Адмирал Горшков" запустил ракету "Циркон" по цели в Белом море

Мишень была поражена прямым попаданием.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" произвел успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По информации ведомства, цель была поражена прямым попаданием. К маневрам привлекались другие надводные корабли и морская авиация Северного флота, задача которых заключалась в обеспечении закрытие района стрельб.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. из сообщения Минобороны РФ

Напомним, в начале октября текущего года запуск "Циркона" был впервые осуществлен с атомной подводной лодки. Стрельбы состоялись в акватории Баренцева моря. В оборонном ведомстве страны назвали результаты испытания успешными.

Ранее Минобороны РФ подтвердило поражение спутника на орбите.

Видео: Telegram/РИА Новости