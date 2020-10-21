Франшиза "Форсаж" закончится после 11-го фильма

Дата премьеры пока не назначена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что последним фильмом франшизы "Форсаж" станет 11-я часть. Об этом рассказал режиссер нескольких частей фильма Джастин Лин, сообщает Variety.

Последнюю часть снимет режиссер Джастин Лин, который уже работал в соответствующем проекте.

Отмечается, что десятый боевик уже снят. Однако премьера киноленты состоится только в следующем году. Релиз отложен из-за пандемии коронавируса.

В прокате ожидается девятая часть "Форсаж". Сюжет фильма пока не раскрывается. Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина. Также в киноленте главные герои должны отправиться в космос.

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Видео:Universal/YouTube