Опубликован трейлер комедии "Рождественские хроники 2"

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедии "Рождественские хроники 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
По сюжету повзрослевшая Кэти Пирс снова отправляется на Северный полюс, где вместе со своим сводным братом помогает Санта-Клаусу вернуть рождественскую звезду. В главных ролях Голди Хоун, Джуда Льюис, Джулиан Деннис и Тайриз Гибсон.
Премьера фильма анонсирована на 25 ноября на потоковом сервисе Netflix.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана "Ма Рейни: Мать блюза"
Видео:Netflix/YT
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