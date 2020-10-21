Опубликован трейлер комедии "Рождественские хроники 2"

Премьера фильма пройдет 25 ноября на потоковом сервисе Netflix.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедии "Рождественские хроники 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

По сюжету повзрослевшая Кэти Пирс снова отправляется на Северный полюс, где вместе со своим сводным братом помогает Санта-Клаусу вернуть рождественскую звезду. В главных ролях Голди Хоун, Джуда Льюис, Джулиан Деннис и Тайриз Гибсон.

Премьера фильма анонсирована на 25 ноября на потоковом сервисе Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана "Ма Рейни: Мать блюза"

Видео:Netflix/YT