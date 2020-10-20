Вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана "Ма Рейни: Мать блюза"и"

Фильм выйдет на платформе 18 декабря.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Ма Рейни: Мать блюза". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Фильм рассказывает историю отношений знаменитой певицы Ма Рейни и молодого инструменталиста, который примет участие в записи ее новой композиции. Стоит отметить, что этот фильм стл последним для актера Чедвика Боузмана. Он умер от рака в августе 2020 года в возрасте 43 лет.

Фильм выйдет на платформе 18 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Крис Хемсворт заявил, что съемки "Тора 4" стартуют в январе 2021 года.

Видео:Netflix/YT