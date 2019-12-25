Крис Хемсворт заявил, что съемки "Тора 4" стартуют в январе 2021 года

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что актер Крис Хемсворт рассказал о съемках четвертой части "Тора". Об этом сообщает Comic Book.
Фильм получил название "Тор 4: Любовь и Гром". Его начнут снимать в январе 2021 года.
Я с нетерпением жду начала съемок, тем более, что в последних трех фильмах мы показали три разные версии главного героя, и теперь зрители вправе рассчитывать на серьезные изменения.
Крис Хемсворт.
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Фото:кадр из фильма
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