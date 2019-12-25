Крис Хемсворт заявил, что съемки "Тора 4" стартуют в январе 2021 года

Сюжет картины пока держится в тайне.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что актер Крис Хемсворт рассказал о съемках четвертой части "Тора". Об этом сообщает Comic Book.

Фильм получил название "Тор 4: Любовь и Гром". Его начнут снимать в январе 2021 года.

Я с нетерпением жду начала съемок, тем более, что в последних трех фильмах мы показали три разные версии главного героя, и теперь зрители вправе рассчитывать на серьезные изменения. Крис Хемсворт.

Сюжет новой киноленты от Marvel держится в тайне.

Ранее мы сообщали о том, что Хоррор "Синистер" признан самым страшным фильмом в истории.

Фото:кадр из фильма