Французский журналист информагентства International Reporters Лоран Браяр назвал Москву невероятным городом. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и Фактам".

По словам Браяра, он полюбил столицу России за ее масштаб и современность. Он добавил, что для него Москва также является "символом сопротивления". Журналист подчеркнул, что Москва никогда не склонялась в своей истории, несмотря на угрозы от захватчиков из Польши, Франции и Германии.

Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зеленый и приятный в теплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют. Лоран Браян, журналист

Ранее Собянин заявил, что Москва сохранила положительную экономическую динамику в 2025 году.

Фото: Piter.tv