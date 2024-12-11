Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин

Лоран Сен-Мартен указал на готовность Европы ответить на торговые притеснения.

Европейский союз должен подготовить ответные меры на случай повышения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на продукцию из стран-членов ЕС. Такую позицию высказал французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен в эфире местной радиостанции RTL. Иностранец добавил, что введение повышенных тарифов в первую очередь станет плохой новостью для самого Вашингтона, так как это решение позже возымеет инфляционный эффект.

Ответные меры, возможно, будут приняты, то есть Европа должна реагировать в этом отношении... В любом случае, Европа не должна сдаваться, это ясно. Этот подход поддерживает Франция. Если будут подобные меры, то Европа должна иметь возможность дать ответ по определенному ряду товаров и услуг. Лоран Сен-Мартен, министр во Франции

По словам французского специалиста, в настоящее время США занимают лидирующее место среди зарубежных инвесторов в экономику страны. Поэтому повышение пошлин ударит по экспорту этой продукции, которую финансировали американские вкладчики. Лоран Сен-Мартен добавил, что европейский регион не хочет вступать в торговую войну с Белым домом, так как в ней никто не выиграет.

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Фото и видео: YouTube / RTL