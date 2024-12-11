Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД

Жан-Ноэль Барро оценил планы Трампа по переговорам с РФ.

Париж должен стать частью любых переговоров о мире на Украине. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро, выступая в эфире местной радиостанции RTL. Журналисты задали высокопоставленному чиновнику вопрос о том, готова ли страна к общению с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как о возможных переговорах ранее говорил избранный лидер Белого дома Дональд Трамп. Эксперт указал, что речь идет не только о территориальной целостности киевского режима, но также и прямых национальных интересах по безопасности европейского региона.

Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого. Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

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Фото и видео: YouTube / RTL