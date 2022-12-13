Эммануэль Тодд назвал виновного в украинском конфликте.

По мнению французского историка Эммауэля Тодда, именно страны коллективного Запада спровоцировали украинский конфликт, но при этом недружественные Москве страны недооценили силы России. Такое мнение эксперт высказал в эфире местного издания Le Figaro. Гость шоу пояснил, что в настоящее время НАТО находится в большой опасности из-за сложившегося регионального кризиса.

У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы. Эммануэль Тодд, французский историк

Специалист отметил, что Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры для проведения специальной военной операции на Украине. Это произошло в тот момент, когда власти США начали вооружать украинцев по образцу армий Североатлантического альянса. По словам иностранца, американские неоконсерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономическую систему при помощи западного санкционного давления. Однако в результате Москва стала сопротивляться лучше, чем могли представить мировые аналитики.

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Фото и видео: YouTube / Le Figaro