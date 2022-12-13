Коллекционер Никита Оводков – о городском дореволюционном костюме

Мы узнали, в чем ходили петербуржцы до революции, почему город на Неве стал столицей масс-маркета и в какой палитре цветов шили костюмы для горожан.

Никита Оводков, петербургский историк, более 10 лет исследует городской костюм Российской империи в конце XIX – начале XX веков. В его коллекции порядка 500 предметов одежды, обуви и аксессуаров, которые носили представители разных сословий на рубеже веков. Он рассказал Piter.TV о том, как собиралась коллекция, о первых экспонатах и модных тенденциях дореволюционной эпохи.

Текстиль он очень близок человеку, потому что это как вторая кожа. От одежды зависит многое: от комфорта до социального статуса. Мое исследование комплексное, я изучаю, в чем жил человек и как он всем этим пользовался. Моя концептуальная идея коллекции заключается в том, что я собираю только то, что связано непосредственно с историей Российской Империи, что бытовало на территории империи до революции. То есть я не покупаю ничего на западных аукционах. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

В 2015 году Никита окончил исторический факультет СПбГУ. Как и многие петербуржцы, он проводил время в музеях, ходил по антикварным магазинам, и именно тогда заинтересовался старой одеждой. Будущий коллекционер начал изучать, из какого материала шили дореволюционный текстиль, какие цвета были характерны для городского гардероба.

Изначально не было никакой коллекции, проект появился только в 2019 году, потому что до этого было хаотичное накопление материала для изучения. Нужно было собрать всех элементов мужского и женского гардероба хотя бы по одному предмету: от обуви до нижнего белья. Первая половина 19 века не сохранилась на территории империи из-за трагических событий, связанных с войнами. Она сохранилась лишь в государственных собраниях. Вся одежда этого периода, до середины 19 века, в основном сохранилась в Европе и в Америке: там высокая степень преемственности между поколениями, они передают вещи от мамы к дочери, от деда к внуку, у нас эта преемственность была потеряна. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Первым экспонатом в коллекции стали борцовки начала 20 века, в которых тренировались и выступали атлеты. По словам Никиты, такая спортивная обувь – редкость даже в государственных собраний. А вот особую гордость у обладателя вызывают оригинальные дореволюционные подтяжки.

Винтажных петельных подтяжек довольно много, они крепятся с помощью пуговиц и бывают разных видов: какие-то явно 30-40-х годов, какие-то могут быть 20-х, а какие-то наверняка дореволюционные. Но не было ни одних подтяжек с клеймом, с четким дореволюционным клеймом, чтобы их отнести к эпохе. В Ярославле на помойку выбросили большой пакет, дворник нашел его и продал барыге, а я заметил – в итоге подтяжки с дореволюционным клеймом Военно-экономического общества в Ташкенте оказываются у меня. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Как отмечает автор проекта "History Costume", золотой век коллекционирования текстиля уже прошел, основной пик приходился на 1980-2000 годы, время, когда люди продавали в антикварные салоны вещи, хранящие историю. Поэтому сегодня для поиска одежды нужно использовать всевозможные методы: мониторить объявления на различных маркетплейсах, участвовать в аукционах, общаться с барыгами.

Я думаю, что у меня единственная частная универсальная коллекция, если речь идет о привязке к истории русских семей и хронологии. У меня есть много вещей, которые дополняют основной костюм. Среди редких предметов есть мужские носки, это, наверное, самая утилитарная вещь. Если носки протираются, появляются дырки, то вы их выбрасываете или пускаете на ветошь что-то протирать, точно так же было и тогда. Поэтому сейчас найти дореволюционные носки крайне сложно, я однажды увидел и приобрел, это повседневный постоянный атрибут городского костюма. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Вещи, которые носил человек, рассказывают о его статусе, о вкусовых предпочтениях, о семье, в которой рос. Так в коллекции Никиты собраны вещи из жизни московских врачей Фоминых, он служил полковым врачом, а она – сестрой милосердия. Более трех лет историк общался с их наследницей и изучал семейное наследие врачей Серебряного века.

Это самый большой семейный комплекс, о котором я когда-либо слышал. Это больше сотни предметов гардероба: нижнее белье, средние слои, блузы, мужские аксессуары, мундштук, очки, это около 50 писем из личной переписки начала 20 века, а также большой документальный и фотографический архив семьи. Я ужи расшифровал эти письма, атрибутировал многие фотографии и предметы их гардероба. Например, в моей коллекции есть нарукавные повязки периода Первой мировой войны: для летней формы одежды и для шинели, медицинский чемоданчик, рецепты 1920 годов. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

В то время моду диктовали европейские столицы: Вена, Париж, Лондон. Из Европы везли не только новости о последних новинках, но и саму одежду: нижнее белье, жилеты, брюки, платья, сюртуки, сумки, зонты и даже панамы, их делали в Америке. В Петербурге существовало два крупных предприятия, которые производили собственную одежду: обувная фабрика "Скороход" и завод "Треугольник", снабжающий империю резиновыми галошами. Также в городе работали одиночные ателье, где шили одежду на заказ.

Были смешанные варианты, когда люди покупали что-то за границей, допустим котелки, ставили на них свой штемпель и продавали здесь с наценкой, то есть перекупка. Но это все равно считался котелок от конкретного торгового дома, если вскрыть все внутренности котелка, то там будут обозначения на-немецком, на английском, завсит от того, откуда везли. Конечно, в рекламе писали: "Лучшие котелки из Вены" или "Лучшие котелки Лондона только у нас". Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Начало 20 века охарактеризовалось в мире моды изменением женского силуэта, в этот период произошла реформация корсета: его стали шить менее утянутым, освободилась грудь. Одним из главных трендов 1900 годов был домашний курительный смокинг, который надевали мужчины, чтобы пепел не сыпался на основную одежду.

Если мы говорим о костюме петербуржца, то преобладают монохромные цвета: серый, черный, темно-зеленый, темно-коричневый. Яркими элементами были галстуки, они были всевозможных цветов, и в горошек, и в полоску, и в ромбик. Женский костюм был намного красочнее: это и бежевый, кофейный, сиреневый, лавандовый, зеленый вплоть до кислотного красного цвета. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Сейчас коллекционер занимается поиском дополнительных аксессуаров к костюмам: сумки, трости, зонты. Среди новых поступлений – боа из страусиных перьев, принадлежавшее О. Н. Лебедевой, дочери полковника, командира 10-го Гренадерского Малороссийского полка. Также Никита Оводков планирует вводить предметы дореволюционного гардероба в научный оборот: устраивать тематические выставки и знакомить современных петербуржцев с уникальными экземплярами исторического текстиля.

У нас сейчас идет всплеск интереса к истории поколений, историй семей, люди вспоминают своих родственников в конце 19 начале 20 веков, как и почему именно так они одевались. Этот сравнительный анализ, что было тогда, а что – сейчас, он очень полезен для ума. Если брать город как объект изучения, его лицом являются не только архитектура, инфраструктура, а еще лицом являются люди. При изучении истории одежды у нас складывается определенное впечатление, и таким образом мы проецируем на себя то, как бы мы выглядели в то время, я считаю, что это нужно для осознания течения истории. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

Видео, фото: Piter.TV