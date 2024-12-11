Как выглядел человек 150 лет назад – в книге коллекционера из Петербурга

Как появилась толстовка, из каких материалов изготавливали одноразовые воротнички и что такое "умбрелки" – коллекционер Никита Оводков знакомит петербуржцев с миром дореволюционного мужского костюма.

Коллекционер из Петербурга Никита Оводков представил книгу "С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи". Читатель узнает, как выглядел человек 100-150 лет назад, зачем ставили инициалы на калоши и что такое "умбрелки". Автор рассказывает не только об одежде, но и о семьях, которые носили её: купцы Комольцевы, врачи Фомины, предприниматели Беликовы.

В моей коллекции есть комплекс одежды предпринимателя Беликова из Москвы, в советское время они работали в медицинской сфере, а в начале века были предпринимателями, хотя в купеческое соловие они не входили. Мне было любопытно проследить их историю, и так получилось, что человек, который скупал их вещи, назвал мне фамилию Бликов, а фамилия на самом деле – Беликов, но чтобы это выяснить и найти информацию о семье, я стоптал все адресные книги. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

На презентации историк представил самый взрослую вещь из своей коллекции – женский салоп 1858 года пошива.

Он был изготовлен под определенную конструкцию, которая называется кринолином, они формировали определенный силует. И без этой конструкции салоп абсолютно не смотрится как предмет одежды и предмет редкий, его даже без кринолина невозможно ни экспонировать, ни фотографировать. А также он в отличной сохранности для своей середины 60-х годов. Никита Оводков, историк, коллекционер городского дореволюционного костюма

На страницах книги – фотографии уникальных предметов из мужского гардероба XIX–XX веков. Например, курительная куртка и спортивный велосипедный пояс с карманом для часов, похожие носили Доктор Ватсон и Шерлок Холмс, герои советского телефильма. Автор описывает и процесс поиска дореволюционного гардероба: вещи он находит на аукционах, в лавках и по объявлениям. Многое требует реставрации.

К сожалению, в мужском костюме очень мало сохранилось вещей, потому что их обычно донашивали до дыр. А если мода менялась, хотя в мужском костюме она менялась очень редко, то джентльмен отдавал свою одежду слуге – его звали джентльмен джентльмена, он уже донашивал до дыр, а те остатки, которые сохранялись, обычно так или иначе уходили на заплатки. Поэтому, так как мало артефактов, то и мало сведений о них соответственно. Николай Онегин, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа

Как говорит сам коллекционер, вещи очень болтливые: они могут многое рассказать о своих владельцах.

Мне нравится, как написана эта книга: это популярный язык, так и нужно писать такие книги для массового читателя. Чтобы человек прочел, удивился, задумался, может быть, обратил внимание на то, что у него лежит в сундуках и на антресолях, или у его знакомых. Может быть, потом пошел в музей – в Петербурге целый ряд музеев, где представлены коллекции одежды. И в общем-то, человек бы проникся нашим прошлым. Галина Артёменко, журналист, ведущая передач Радио Фонтанный дом

В планах у Никиты Оводкова изучить историю ремня в Российской империи, а также культуру ношения двубортной и однобортной одежды. Кстати, увидеть один из самых редких предметов в коллекции Никиты можно в музее Разночинный Петербург на выставке "Золотой век инженеров", там представлена накидка с капюшоном, которая в начале XX века принадлежала инженеру Министерства путей сообщения.

Ранее коллекционер Никита Оводков рассказал Piter.TV об особенностях городского дореволюционного костюма.

Видео, фото: Piter.TV, кадры из многосерийного телефильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" / режиссер Игорь Масленников