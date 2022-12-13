Доминик Тренкан считает, что статью Сеймура Херша можно назвать достоверной.

Французский генерал, бывший руководитель военной миссии Парижа при ООН Доминик Тренкан рассказал в эфире местного телеканала LCI сообщил о том, что коллективный Запад замалчивает расследование по взорванным трубопроводам "Северный поток" и "Сеыерный поток-2" в авкатории Балтийского моря. По версии гостя программы, таким образом "кто-то явно" пытается скрыть следы совершенного преступления. Эксперт пояснил, что диверсия на трубопроводах невыгодна России, так как газопроводы принадлежат ее компании.

Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но, тем не менее, никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование. Доминик Тренкан, генерал Франции

Эксперт добавил, что статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об ответственности за теракт на "Северных потоках" США и Норвегии можно считать достоверной, потому что любой человек имеет возможность проверить маршруты следования военных судов, о которых говорится в материале.

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Фото и видео: YouTube / LCI