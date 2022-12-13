В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года

Кристин Вормут рассказала о том, что Пентагон думал, что бои в регионе закончатся быстрее.

Украинский конфликт может самозавершиться через два года. Соответствующее мнение выразила в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) генерал армии США Кристин Вормут. Чиновница отметила ведущей, что боевые действия в регионе оказались гораздо более затяжными, чем предполагалось в Вашингтон изначально. Она пояснила, что специалисты в Пентагоне были бы безрассудными в том случае, если бы не беспокоились относительно существующих военных возможностей Москвы.

Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два. Кристин Вормут, генерал США

Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies