В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года

Украинский конфликт может самозавершиться через два года. Соответствующее мнение выразила в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) генерал армии США Кристин Вормут. Чиновница отметила ведущей, что боевые действия в регионе оказались гораздо более затяжными, чем предполагалось в Вашингтон изначально. Она пояснила, что специалисты в Пентагоне были бы безрассудными в том случае, если бы не беспокоились относительно существующих военных возможностей Москвы.
Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два.
Кристин Вормут, генерал США
Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине.
Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies
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