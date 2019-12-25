Французские предприятия должны будут сами определять меры для экономии энергии

Аньес Панье-Рюнаше рассказала о том, каким предприятиям не придется ориентироваться на ограничения.

Французские предприятия должны будут самостоятельно определять меры для экономии электрической энергии. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RTL рассказала министр по энергетическому переходу Аньес Панье-Рюнаше. Чиновница уточнила, что предельный уровень в 19 градусов по Цельсию во время отопления помещений не является обязательным требованием со стороны правительства.

Не будет полиции температуры. Каждое предприятие должно будет определить наиболее эффективные меры экономии электроэнергии и применить их. Аньес Панье-Рюнаше, министр энергоперехода Франции

Аньес Панье-Рюнаше добавила, что перед компаниями чиновники поставили задачу уменьшить потребление и расход энергоресурсов на 10%. Конкретные шаги по достижению этого результата будут обсуждать администрациями фирм и профсоюзами, а также вопрос поднимут сотрудники муниципальных органов власти. Чиновница признала, что для ряда организаций высокая температура отопления является необходимостью. В частности, это правило действует на работу детских и медицинских учреждений, но не для офисных помещений.

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Фото и видео: YouTube / RTL