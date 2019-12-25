Le Point назвал преимущества России в Арктическом регионе.

Французские СМИ впечатлили возможности России в Арктике. Журналисты местного издания Le Point сообщили, что только РФ может действовать по всему периметру Арктической зоны. В случае необходимости это произойдет за 48-72 часа. В связи с этим издание полагает, что данный регион является "монополией" Москвы.

России недавно удалось высадить целую бригаду при минус тридцати градусах….К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса "Арктика", которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трех метров публикация Le Point

Авторы материала сослались на информацию, полученную от офицера французской армии. По мнению эксперта, Россия способна обеспечить судоходство по всей Арктике благодаря 77 частным и государственным ледоколам, которые сейчас есть в распоряжении. Также РФ занимается финансированием проекта плавучей научно платформы. Она может стать предвестником военного "хаба".

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути.

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