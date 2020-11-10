Алексей Лихачев рассказал, что на ледоколе уже поднят российский флаг.

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути. Соответствующее заявление сделал глава "Росатома" Алексей Лихачев в рамках видеообращения к работникам российского отрасли. По данным чиновника, ледокол выйдет на заданный маршрут уже в конце текущей недели.

Вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути Алексей Лихачев, глава "Росатома"

На официальном сайте государственной корпорации опубликован текст выступления главы "Росатома".

Видео: Facebook / ROSATOM