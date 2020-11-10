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Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути

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Алексей Лихачев рассказал, что на ледоколе уже поднят российский флаг.

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути. Соответствующее заявление сделал глава "Росатома" Алексей Лихачев в рамках видеообращения к работникам российского отрасли. По данным чиновника, ледокол выйдет на заданный маршрут уже в конце текущей недели.

Вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути

Алексей Лихачев, глава "Росатома"

На официальном сайте государственной корпорации опубликован текст выступления главы "Росатома".

Видео: Facebook / ROSATOM

Теги: алексей лихачев, арктика, атомный ледокол, росатом, северный морской путь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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