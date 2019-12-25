Французская прокуратура потребовала для Винника десять лет тюрьмы

Киберпреступник также может получить штраф в размере 750 тысяч долларов.

Французская прокуратура потребовала для россиянина Александра Винника десять лет тюрьмы и штрафу в размере 750 тысяч долларов. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новостей", который находится в зале суда. Эксперт уточнил, что фигурант расследования обвиняется по делу о кибератаках с целью вымогательства и отмывания денег.

Учитывая серьезность фактов, ...я прошу приговорить Александра Винника к 10 годам заключения и оставить его под стражей французский прокурор

Сторона обвинения полагает, что Винник является создателем вредоносной программы Locky. Он также причастен к ее распространению среди французских пользователей. Жертвами мошенника за период с 2016 по 2018 года стали около 200 физических лиц и компаний.

В рамках первого дня слушаний (19 октября) Александр Винник опроверг все выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что никогда не слышал о программе Locky до тех пор, пока его не экстрадировали во Францию.

Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника.

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