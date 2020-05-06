"Сюффрен" проходит ходовые испытания.

Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News. Они опубликовали кадры, заснятые во время ходовых испытаний АТП "Сюффрен". Запись предоставлена генеральной дирекцией по вооружению Франции.

На данный момент известно, что "Сюффрен" станет головной подлодкой проекта нового поколения подводных лодок "Барракуда". Испытания АПЛ ведутся с 29 апреля 2020 года. Специалисты проверяют работу бортовой системы, управляемость подлодки, а также ход субмарины. Экспертам пришлось начать запланированные тесты на месяц позже из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что "Сюффрен" создается во Франции с начала 2000-ых годов. "Барракуда" призван заменит устаревающие подлодки "Рюби", которые служат во флоте страны с 1983 года. На вооружение армия планирует принять шесть АПЛ по типу "Сюфферена". В конструкции для подлодки французы использовали новые решения. В частности, объект оборудован водометным движителем и Х-образными рулями, расположенными в хвостовой части подлодки. Благодаря новому реактору специалисты увеличили время между перезарядками энергетической системы с семи до десяти лет.

"Сюффрен" может развивать скорость до 25 узлов. Он обладает атомным реактором с мощностью 150 мегаватт. Водоизмещение АПЛ составляет 5,3 тысячи тонн при длине в 99,5 метра и ширина 8,8 метра. Объект способен запускать торпеды и ракеты, а также ставить минные заграждения.

Стали известны сроки возвращения в состав СФ АПЛ "Вепрь" проекта 971.

Фото и видео: Youtube/Naval News