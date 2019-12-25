Стали известны сроки возвращения в состав СФ АПЛ "Вепрь" проекта 971

Подлодка вернется в состав ВМФ России летом 2020 года.

Стали известны сроки возвращения в состав Северного флота подлодки "Вепрь" проекта 971. Об этом рассказали журналисты "ТАССа" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленной комплексе.

Военные рассказали, что АПЛ с шифром Щука-Б" завершила государственные испытания после модернизации и ремонтных работ. Северный флот получил субмарину в июне 2020 года. на данный момент подлодка возвращена на судоремонтный завод "Нерпа". Разработчикам придется устранить выявленные замечания заказчика. Работы продлятся на протяжении месяца. Затем АПЛ некоторое время будет стоять в доках. Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов рассказывал журналистам "Красной Звезды" о том, что "Вепрь" вернется в состав Северного флота России в апреле текущего года.

"Вепрь" проекта 971 разработан на базе петербургского морском бюро машиностроения "Малахит". Подлодка создавалась на территории "Севмаша", который входит в состав ОСК. АПЛ передана под управление ВМФ России в 1995 году. После проведенного обновления объект получил на вооружение крылатые ракеты "Калибр".

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