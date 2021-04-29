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Франция провела испытание межконтинентальной ракеты подводных лодок

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За тестированием ракеты наблюдали ВВС США.

Франция провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты M51 для подводных лодок. Об этом сообщили представители местного министерства обороны. Пуск боеголовки осуществлен с площадки под городом Бискаррос на юго-западе страны. невооруженная головная часть ракеты смогла преодолеть расстояние в 5,5 тысяч километров. После этого объект упал в Атлантический океан около Бермудских островов. Ближайшая суша находилась в сотнях метрах от ракеты.

Французские военные запустили ракету на военном полигоне, расположенном в департаменте Ланды. Тестирование вооружения проводилось в строгом соответствии с международными стандартами и обязательствами. Позже глава Минобороны Франции Флоранс Парли объяснила журналистам, что испытала "глубокое удовлетворение" от успешного запуска ракеты

Напомним, что М51 находится на вооружении Франции с 2010 года. Такими боеголовками оснащаются ядерные подводные лодки ВМС. За испытанием Парижа наблюдали союзники по НАТО. Над акваторией Атлантики был замечен борт специального самолёта RC-135S Cobra Ball ВВС США.

В Великобритании оценили успешный запуск новой российской противоракеты в Казахстане.

Фото: Pixabay.com

Теги: rc-135s cobra ball, ввс сша, вмс франции, подлодки, франция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Григорьев Федор
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