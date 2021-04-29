Франция провела испытание межконтинентальной ракеты подводных лодок

За тестированием ракеты наблюдали ВВС США.

Франция провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты M51 для подводных лодок. Об этом сообщили представители местного министерства обороны. Пуск боеголовки осуществлен с площадки под городом Бискаррос на юго-западе страны. невооруженная головная часть ракеты смогла преодолеть расстояние в 5,5 тысяч километров. После этого объект упал в Атлантический океан около Бермудских островов. Ближайшая суша находилась в сотнях метрах от ракеты.

Французские военные запустили ракету на военном полигоне, расположенном в департаменте Ланды. Тестирование вооружения проводилось в строгом соответствии с международными стандартами и обязательствами. Позже глава Минобороны Франции Флоранс Парли объяснила журналистам, что испытала "глубокое удовлетворение" от успешного запуска ракеты

Напомним, что М51 находится на вооружении Франции с 2010 года. Такими боеголовками оснащаются ядерные подводные лодки ВМС. За испытанием Парижа наблюдали союзники по НАТО. Над акваторией Атлантики был замечен борт специального самолёта RC-135S Cobra Ball ВВС США.

В Великобритании оценили успешный запуск новой российской противоракеты в Казахстане.

Фото: Pixabay.com