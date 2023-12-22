Франция представит свой проект ближневосточной резолюции в СБ ООН

Париж представит собственный проект резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности с требованием прекращения огня в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке французский постоянный представитель при Всемирной организации Николя де Ривьер. Иностранный дипломат рассказал о том, что документ затронет наиболее неотложные вопросы Ближнего Востока, а также содержать в себе призыв к немедленному режиму прекращения огня и требование к ХАМАС освободить заложников.
Ситуация в секторе Газа катастрофическая <...>. Франция убеждена, что СБ должен выполнить свои обязательства по гуманитарным резолюциям <...>. Именно поэтому сегодня Франция представит всеобъемлющий проект резолюции.
Николя де Ривьер, постпред Франции в ООН
В проекте французской резолюции содержится осуждение террористических атак со стороны палестинского радикального движения 7 октября и требование немедленного и полного гуманитарного доступа к анклаву. Также специалисты рассмотрели вопрос реконструкции, восстановления и управления сектором Газа после завершения регионального конфликта.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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