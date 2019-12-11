Франция пошла на уступки из-за пенсионной реформы

На пенсию, как и прежде, начнут выходить в 62 года, но если человек уйдёт с работы до 64 лет, то ему урежут выплаты.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новый проект пенсионной реформы. Об этом сообщил Le Monde.

На пенсию, как и прежде, начнут выходить в 62 года, но если человек уйдёт с работы до 64 лет, то ему урежут выплаты. Изменения при этом коснуться тех, кто родился в 1975 году и позже, остальные будут выходить на пенсию по старым правилам.

Deutsche Welle отметил, что таким образом правительство пошло ну уступки противникам реформы. До этого нововведение хотели сделать для всех, кто родился в 1963 году и позже.

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Видео: Youtube/ France 3 Bourgogne-Franche-Comté, L"Obs, AFP, CNEWS