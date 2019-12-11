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Эксперты подсчитали средний срок жизни россиян на пенсии

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Как оказалось, в России мужчины после выхода на пенсию живут около 7,5 лет, женщины – 22,6 года.

Компания FinExpertiza подсчитала средний срок жизни россиян на пенсии.

Как оказалось, в России мужчины после выхода на пенсию живут около 7,5 лет, женщины – 22,6 года. Дольше всего на пенсии прожил мужчина в Республике Ингушетия – 18,6 лет. Меньше всего живут пенсионеры в Тыве – 1,3 года.

Что касается женщин, то 29,1 года прожила женщина в Республике Ингушетия. Меньше всего после выхода на пенсию живут женщины в Тыве (16,2 года).

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Теги: пенсия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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