В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Чиновники внесут правки в Трудовой кодекс страны.

Минэкономики предложило запретить взыскание долгов со страховых пенсий. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на источники в ведомстве. Правки не будут распространяться на задолженность населения по ЖКХ. Нововведение также не затронет обязательство по возмещению ущерба после преступлений. Платить придется и в случае административного или судебного штрафа.

Однако долги нельзя будет взыскать в случае минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе страны. Сейчас в Правительственной комиссии РФ рассматривают два законопроекта. Первый пополнит список "неприкосновенных" доходов рядом пенсий: по старости, инвалидности и другие (гособеспечение, обеспечение военных и правоохранителей, временной нетрудоспособности. Для этого необходимо внести изменения в Трудовой кодекс РФ

На данный момент в России пенсия считается видом дохода, с которого удерживаются различные долги. В частности, за коммунальные услуги, банковские задолженности, штрафы. Запрет распространяется только на социальные выплаты.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянам рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию.

Фото: Piter.tv

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